Обстрел Николаева сегодня днем: новые данные о жертвах и фото последствий

Один из 22 пострадавших в результате обстрела Николаева днем в пятницу, 5 августа, умер. Мужчине было 42 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.