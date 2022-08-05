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Обстрел Николаева сегодня днем: новые данные о жертвах и фото последствий

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Николаев, Пятница 05 августа 2022 19:31
Обстрел Николаева сегодня днем: новые данные о жертвах и фото последствий Фото: последствия обстрела Николаева днем 5 августа (t.me/kt20220224)
Автор: Наталия Гурковская

Один из 22 пострадавших в результате обстрела Николаева днем в пятницу, 5 августа, умер. Мужчине было 42 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"По состоянию на данный момент известно о 21 раненом и 1 погибшем. Мужчина 1980 года рождения скончался из-за полученных травм", - рассказал он.

Как сообщалось, в пятницу днем, 5 августа, Россия обстреляла Николаев со стороны Херсона. Изначально сообщалось о 10 раненых.

Позже количество раненых возросло до 22 человек.

Напомним, еще ночью Николаев трижды подвергся вражеским обстрелам. Оккупанты били из РСЗО и артиллерии. Под удар попал Корабельный район.

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