Обстріл Миколаєва сьогодні вдень: нові дані про жертв та фото наслідків

Один із 22 постраждалих внаслідок обстрілу Миколаєва вдень у п'ятницю, 5 серпня, помер. Чоловікові було 42 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.