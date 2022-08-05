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Обстріл Миколаєва сьогодні вдень: нові дані про жертв та фото наслідків

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Миколаїв, П'ятниця 05 серпня 2022 19:31
Обстріл Миколаєва сьогодні вдень: нові дані про жертв та фото наслідків Фото: наслідки обстрілу Миколаєва вдень 5 серпня (t.me/kt20220224)
Автор: Наталія Гурковська

Один із 22 постраждалих внаслідок обстрілу Миколаєва вдень у п'ятницю, 5 серпня, помер. Чоловікові було 42 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Станом на зараз відомо про 21 пораненого та 1 загиблого. Чоловік 1980 року народження помер через отримані травми", - розповів він.

Як повідомлялося, у п'ятницю вдень, 5 серпня, Росія обстріляла Миколаїв з боку Херсона. Спочатку повідомлялося про 10 поранених.

Пізніше кількість поранених зросла до 22 людей.

Нагадаємо, ще вночі Миколаїв тричі зазнав ворожих обстрілів. Окупанти били з РСЗВ та артилерії. Під удар потрапив Корабельний район.

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