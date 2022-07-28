Обстрел многоэтажки в Торецке: разбор завалов завершен, изъяты два тела

Спасатели изъяли из-под завалов поврежденного вражеским обстрелом жилого дома в Торецьке Донецкой области тела двух погибших - мужчины и женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Также отмечено, что ГСЧС спасли трех человек.
Сейчас аварийно-спасательные работы завершены.
Работали 16 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС, от предприятий города привлекался 1 трактор и 1 автокран.
Напомним, утром 28 июля россияне обстреляли Торецьк, снаряды попали в пятиэтажный жилой дом.
Кроме этого, спасатели завершили разбор завалов отеля после обстрела Бахмута 27 июля. Число жертв увеличилось до четырех человек.
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