В Торецке оккупанты обстреляли многоэтажку: под завалами ищут человека

Российские войска сегодня утром в очередной раз обстреляли Торецк Донецкой области. Вражеские снаряды попали в пятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

В результате обстрела была частично разрушена кровля и межэтажное перекрытие с пятого по третий этажи дома. Спасатели во время поисковых работ достали трех человек, двух мужчин и женщину. Еще одного человека до сих пор ищут под завалами.

"Под завалами возможно пребывание еще одного лица. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Фото: под обстрел оккупантов попала многоэтажка в Торецке (t.me/dsns_telegram)