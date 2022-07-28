В Торецке оккупанты обстреляли многоэтажку: под завалами ищут человека
Российские войска сегодня утром в очередной раз обстреляли Торецк Донецкой области. Вражеские снаряды попали в пятиэтажный жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
В результате обстрела была частично разрушена кровля и межэтажное перекрытие с пятого по третий этажи дома. Спасатели во время поисковых работ достали трех человек, двух мужчин и женщину. Еще одного человека до сих пор ищут под завалами.
"Под завалами возможно пребывание еще одного лица. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Фото: под обстрел оккупантов попала многоэтажка в Торецке (t.me/dsns_telegram)
Напомним, что оккупанты продолжают ежедневно атаковать Донецкую область. За минувшие сутки в результате обстрелов погибли пять мирных жителей.
Из-за активных боевых действий жителей Донецкой области призвали эвакуироваться.
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