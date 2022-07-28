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В Торецке оккупанты обстреляли многоэтажку: под завалами ищут человека

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Торецьк, Четверг 28 июля 2022 15:44
В Торецке оккупанты обстреляли многоэтажку: под завалами ищут человека Фото: в Торецке под обстрел оккупантов попала многоэтажка (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска сегодня утром в очередной раз обстреляли Торецк Донецкой области. Вражеские снаряды попали в пятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В результате обстрела была частично разрушена кровля и межэтажное перекрытие с пятого по третий этажи дома. Спасатели во время поисковых работ достали трех человек, двух мужчин и женщину. Еще одного человека до сих пор ищут под завалами.

"Под завалами возможно пребывание еще одного лица. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Фото: под обстрел оккупантов попала многоэтажка в Торецке (t.me/dsns_telegram)

Напомним, что оккупанты продолжают ежедневно атаковать Донецкую область. За минувшие сутки в результате обстрелов погибли пять мирных жителей.

Из-за активных боевых действий жителей Донецкой области призвали эвакуироваться.

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Торецк Донецкая область Война в Украине ГСЧС
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