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Обстріл багатоповерхівки у Торецьку: розбір завалів завершено, вилучено два тіла

Фото: внаслідок обстрілу багатоповерхівки у Торецьку загинуло двоє людей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рятувальники вилучили з-під завалів пошкодженого ворожим обстрілом житлового будинку у Торецьку Донецької області тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Також зазначено, що ДСНС врятували трьох людей.

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.

Працювали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, від підприємств міста залучався 1 трактор та 1 автокран.

Нагадаємо, зранку 28 липня росіяни обстріляли Торецьк, снаряди потрапили у п'ятиповерховий житловий будинок.

Окрім цього, рятувальники завершили розбір завалів готелю після обстрілу Бахмуту 27 липня. Кількість жертв збільшилась до чотирьох осіб.

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Донецька область