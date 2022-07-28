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Спасатели завершили разбирать завалы после обстрела Бахмута: число жертв возросло

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Украина, Четверг 28 июля 2022 16:03
Спасатели завершили разбирать завалы после обстрела Бахмута: число жертв возросло Фото: Спасатели завершили разбор завалов после вчерашнего обстрела Бахмута (https://www.facebook.com/DSNSDon)
Автор: Илона Свиридова

Спасатели завершили разбирать завалы отеля после вчерашнего обстрела Бахмута. По их словам количество жертв увеличилось до четырех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главного управления ГСЧС в Донецкой области.

По сообщению спасателей, поисковые работы уже завершены. В результате обстрела российскими войсками была разрушена часть гостиницы, в которой находились люди. Четыре человека погибли, еще пять получили ранения. Двух человек удалось спасти силами ГСЧС во время разбора завалов.

"С начала работ очищено и разобрано около 160 т разрушенных элементов здания гостиницы", - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, что вчера утром российские оккупанты обстреляли Бахмут. Была частично разрушена двухэтажная гостиница, под завалами находились люди.

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Донецкая область ГСЧС Бахмут
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