Обстрел многоэтажки в Торецке: разбор завалов завершен, изъяты два тела

Фото: в результате обстрела многоэтажки в Торецьке погибло двое людей (t.me/dsns_telegram)

Спасатели изъяли из-под завалов поврежденного вражеским обстрелом жилого дома в Торецьке Донецкой области тела двух погибших - мужчины и женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Также отмечено, что ГСЧС спасли трех человек. Сейчас аварийно-спасательные работы завершены. Работали 16 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС, от предприятий города привлекался 1 трактор и 1 автокран.