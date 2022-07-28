Обстріл багатоповерхівки у Торецьку: розбір завалів завершено, вилучено два тіла
Рятувальники вилучили з-під завалів пошкодженого ворожим обстрілом житлового будинку у Торецьку Донецької області тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Також зазначено, що ДСНС врятували трьох людей.
Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.
Працювали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, від підприємств міста залучався 1 трактор та 1 автокран.
Нагадаємо, зранку 28 липня росіяни обстріляли Торецьк, снаряди потрапили у п'ятиповерховий житловий будинок.
Окрім цього, рятувальники завершили розбір завалів готелю після обстрілу Бахмуту 27 липня. Кількість жертв збільшилась до чотирьох осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.