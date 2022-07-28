Обстріл багатоповерхівки у Торецьку: розбір завалів завершено, вилучено два тіла

Рятувальники вилучили з-під завалів пошкодженого ворожим обстрілом житлового будинку у Торецьку Донецької області тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Також зазначено, що ДСНС врятували трьох людей. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені. Працювали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, від підприємств міста залучався 1 трактор та 1 автокран.