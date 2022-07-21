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Обстрел Краматорска: под завалами школы нашли погибшего, поиски людей продолжаются

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Краматорск, Четверг 21 июля 2022 16:49
Обстрел Краматорска: под завалами школы нашли погибшего, поиски людей продолжаются Фото: под завалами школы после обстрела Краматорска нашли погибшего (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

Под завалами школы, разрушенной в результате обстрела Краматорска в четверг, 21 июля, нашли одного погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Продолжается проведение аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной в результате обстрела школе. Спасателями обнаружено и изъято тело мужчины, под завалами возможно пребывание еще 2 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели уже провели расчистку и разбор около 110 тонн разрушенных элементов здания школы. Работы продолжаются.

Что известно об обстреле Краматорска

В ночь на четверг, 21 июля, российские оккупанты попали в Краматорск.

"Разрушена полностью школа, пострадали соседние частные дома и обстреляна промышленная часть предприятия СКМЗ и НКМЗ", - написал мэр города Александр Гончаренко.

Первоначально данных о пострадавших и погибших не было. Позже стало известно, что под завалами разрушенной школы могут находиться люди.

Напомним, россияне дважды обстреляли Краматорск Донецкой области 19 июля. В первый раз, утром, оккупанты попали в промзону, позже - в жилые дома. Изначально сообщалось об одном погибшем и 10 раненых, 5 из которых понадобилась помощь врачей.

Также российские войска повредили 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры в результате удара по Краматорску Донецкой области 15 июля.

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