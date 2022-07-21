Ракетный удар по Краматорску. Под завалами разрушенной школы могут быть люди

Российская армия нанесла ракетный дар по одной из школ в Краматорске. Под завалами здания могут находиться люди. Сейчас на месте работают спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Сегодня утром краматорские спасатели прибыли на место проведения разбора завала частично разрушенного в результате обстрела здания одной из школ города. По прибытию на место вызова установлено, что в результате обстрела разрушена средняя часть 3-х этажного здания школы, под завалом могут находиться люди", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью оккупанты массированно обстреляли Донецкую область. Вражеские ракеты попали в две школы, а также в два завода.

За сутки в области из-за российской агрессии погиб один мирный житель, еще пятеро получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.