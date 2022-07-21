ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракетный удар по Краматорску. Под завалами разрушенной школы могут быть люди

Новина українською →
Донецк, Четверг 21 июля 2022 11:20
Ракетный удар по Краматорску. Под завалами разрушенной школы могут быть люди Фото: российская армия нанесла ракетный дар по одной из школ в Краматорске (t.me/dsns_telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия нанесла ракетный дар по одной из школ в Краматорске. Под завалами здания могут находиться люди. Сейчас на месте работают спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Сегодня утром краматорские спасатели прибыли на место проведения разбора завала частично разрушенного в результате обстрела здания одной из школ города. По прибытию на место вызова установлено, что в результате обстрела разрушена средняя часть 3-х этажного здания школы, под завалом могут находиться люди", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью оккупанты массированно обстреляли Донецкую область. Вражеские ракеты попали в две школы, а также в два завода.

За сутки в области из-за российской агрессии погиб один мирный житель, еще пятеро получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Краматорск ракетный удар Российская Федерация
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен