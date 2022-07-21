Обстріл Краматорська: під завалами школи знайшли загиблого, пошуки людей продовжуються

Під завалами школи, що була зруйнована в результаті обстрілу Краматорська у четвер, 21 липня, знайшли одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Продовжується проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій внаслідок обстрілу школі. Рятувальниками виявлено та вилучено тіло чоловіка, під завалами можливе перебування ще 2-х осіб, - йдеться в повідомленні.

Наразі рятувальники вже провели розчищення та розбір близько 110 тонн зруйнованих елементів будівлі школи. Роботи тривають.

Що відомо про обстріл Краматорська

У ночі на четвер, 21 липня, російські окупанти поцілили по Краматорську.

"Зруйнована повністю школа, постраждали сусідні приватні будинки та обстріляна промислова частина підприємства СКМЗ та НКМЗ", - написав мер міста Олександр Гончаренко.

Спочатку даних про постраждалих та загиблих не було. Пізніше стало відомо, що під завалами зруйнованої школи можуть знаходитись люди.