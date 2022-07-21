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Обстріл Краматорська: під завалами школи знайшли загиблого, пошуки людей продовжуються

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Краматорськ, Четвер 21 липня 2022 16:49
Обстріл Краматорська: під завалами школи знайшли загиблого, пошуки людей продовжуються Фото: під завалами школи після обстрілу Краматорська знайшли загиблого (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

Під завалами школи, що була зруйнована в результаті обстрілу Краматорська у четвер, 21 липня, знайшли одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Продовжується проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій внаслідок обстрілу школі. Рятувальниками виявлено та вилучено тіло чоловіка, під завалами можливе перебування ще 2-х осіб, - йдеться в повідомленні.

Наразі рятувальники вже провели розчищення та розбір близько 110 тонн зруйнованих елементів будівлі школи. Роботи тривають.

Що відомо про обстріл Краматорська

У ночі на четвер, 21 липня, російські окупанти поцілили по Краматорську.

"Зруйнована повністю школа, постраждали сусідні приватні будинки та обстріляна промислова частина підприємства СКМЗ та НКМЗ", - написав мер міста Олександр Гончаренко.

Спочатку даних про постраждалих та загиблих не було. Пізніше стало відомо, що під завалами зруйнованої школи можуть знаходитись люди.

Як повідомлялося, росіяни двічі обстріляли Краматорськ в Донецькій області 19 липня. Вперше, вранці, окупанти потрапили до промзони, пізніше - до житлових будинків. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 10 поранених, 5 з яких знадобилася допомога лікарів.

Також російські війська пошкодили 7 житлових будинків та 2 об'єкти інфраструктури внаслідок удару по Краматорську Донецької області 15 липня.

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