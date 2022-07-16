ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракетный удар по Краматорску: в ОВА рассказали о последствиях

Новина українською →
Краматорск, Суббота 16 июля 2022 15:38
Ракетный удар по Краматорску: в ОВА рассказали о последствиях Фото: оккупанты повредили жилые дома и объекты инфраструктуры в результате вчерашнего удара по Краматорску (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска повредили 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры в результате удара по Краматорску Донецкой области 15 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Отмечается, что оккупанты применили против гражданских ракету Торнадо-С с осколочно-фугасным зарядом.

"Удары по городам в относительном тылу - сознательный выбор россиян, стремящихся посеять панику. Краматорск - особо лакомая мишень, ведь это временный административный центр области", - написал Кириленко.

Он добавил, что люди, которые до сих пор остаются в городе и в области в целом, подвергают себя смертельной опасности. Он призывает всех жителей быть ответственными и эвакуироваться.

Напомним, 15 июля россияне обстреляли Краматорск.

В результате ракетного удара пострадала телестудия государственного телеканала "Дом".

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донецкая область
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года