Ракетный удар по Краматорску: в ОВА рассказали о последствиях

Российские войска повредили 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры в результате удара по Краматорску Донецкой области 15 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Отмечается, что оккупанты применили против гражданских ракету Торнадо-С с осколочно-фугасным зарядом.

"Удары по городам в относительном тылу - сознательный выбор россиян, стремящихся посеять панику. Краматорск - особо лакомая мишень, ведь это временный административный центр области", - написал Кириленко.

Он добавил, что люди, которые до сих пор остаются в городе и в области в целом, подвергают себя смертельной опасности. Он призывает всех жителей быть ответственными и эвакуироваться.