Обстрел Киевской области: нашли обломки еще одной ракеты россиян

Фото: после обстрела Киевской области нашли обломки еще одной российской ракеты (t.me/andrii_nebytov)

Правоохранители нашли обломки еще одной российской ракеты в Вышгородском районе после утреннего обстрела 28 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника ГУ Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова.