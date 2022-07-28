ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрел Киевской области: нашли обломки еще одной ракеты россиян

Новина українською →
Киевская область, Четверг 28 июля 2022 16:55
Обстрел Киевской области: нашли обломки еще одной ракеты россиян Фото: после обстрела Киевской области нашли обломки еще одной российской ракеты (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители нашли обломки еще одной российской ракеты в Вышгородском районе после утреннего обстрела 28 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника ГУ Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова.

"В лесополосе полицейские обнаружили многометровую воронку. Хорошо, что обошлось без жертв", - отметил он.

Напомним, оккупанты выпустили 5 ракет во время утренней атаки на Киевскую область. Основной удар пришелся по Вышгородскому району.

Вражеские ракеты также попали на территорию воинской части.

В полиции сообщили, что в результате обстрелов пострадало 15 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Вышгород
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины