ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріл Київській області: знайшли уламки ще однієї ракети росіян

Новость на русском →
Київська область, Четвер 28 липня 2022 16:55
Обстріл Київській області: знайшли уламки ще однієї ракети росіян Фото: після обстрілу Київської області знайшли уламки ще однієї російської ракети (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці знайшли уламки ще однієї російської ракети у Вишгородському районі після ранкового обстрілу 28 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника ГУ Нацполіції у Київській області Андрія Нєбитова.

"В лісосмузі поліцеські виявили багатометрову вирву. Добре, що обійшлося без жертв", - зазначив він.

Нагадаємо, окупанти випустили 5 ракет під час ранкової атаки на Київську область. Основний удар припав по Вишгородському району.

Ворожі ракети також потрапили на територію військової частини.

У поліції повідомили, що внаслідок обстрілів постраждало 15 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Вышгород
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України