Обстріл Київській області: знайшли уламки ще однієї ракети росіян

Фото: після обстрілу Київської області знайшли уламки ще однієї російської ракети (t.me/andrii_nebytov)

Правоохоронці знайшли уламки ще однієї російської ракети у Вишгородському районі після ранкового обстрілу 28 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника ГУ Нацполіції у Київській області Андрія Нєбитова.