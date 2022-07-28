Обстріл Київській області: знайшли уламки ще однієї ракети росіян
Фото: після обстрілу Київської області знайшли уламки ще однієї російської ракети (t.me/andrii_nebytov)
Правоохоронці знайшли уламки ще однієї російської ракети у Вишгородському районі після ранкового обстрілу 28 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника ГУ Нацполіції у Київській області Андрія Нєбитова.
"В лісосмузі поліцеські виявили багатометрову вирву. Добре, що обійшлося без жертв", - зазначив він.
Нагадаємо, окупанти випустили 5 ракет під час ранкової атаки на Київську область. Основний удар припав по Вишгородському району.
Ворожі ракети також потрапили на територію військової частини.
У поліції повідомили, що внаслідок обстрілів постраждало 15 людей.