ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрел Киева. На Позняках возросло число пострадавших из-за пожара

Новина українською →
Киев, Пятница 25 февраля 2022 07:00
Обстрел Киева. На Позняках возросло число пострадавших из-за пожара Фото: число пострадавших в горящем доме на Позняках возросло (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве 25 февраля после падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный жилой дом - с 4 по 9 этаж на ул. Кошица 7А. Пожар на площади 100 кв. метров уже ликвидировали, но стало известно, что пострадали 8 человек.

Об этом сообщает ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

"Спасены 20 человек, травмированы 8 человек и эвакуированы 150 человек. От ГСЧС привлекалось 72 человека и 12 ед. техники", - говорится в сообщении.

Число пострадавших в доме на Позняках возросло (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что присвоит звание Героя Украины пограничникам, которые погибли при защите острова Змеиный. Глава государства отметил их мужество.

"На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все хлопцы, пограничники геройски погибли, но не отступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", - сказал глава государства.

Мы также писали о том, что нужно делать при первой медицинской помощи. В условиях боевых действий это может спасти кому-то жизнь и облегчит задачу нашим врачам.

Первое - это необходимо оценить, насколько безопасно вокруг и есть ли кто-то рядом, кто может вам оказать помощь. Если место безопасно для вас, но может представлять угрозу для пострадавшего - постарайтесь переместить его в безопасное место.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Пожар
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина