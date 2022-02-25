Обстрел Киева. На Позняках возросло число пострадавших из-за пожара

В Киеве 25 февраля после падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный жилой дом - с 4 по 9 этаж на ул. Кошица 7А. Пожар на площади 100 кв. метров уже ликвидировали, но стало известно, что пострадали 8 человек.

Об этом сообщает ГСЧС Украины на своей странице в Facebook .

"Спасены 20 человек, травмированы 8 человек и эвакуированы 150 человек. От ГСЧС привлекалось 72 человека и 12 ед. техники", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что присвоит звание Героя Украины пограничникам, которые погибли при защите острова Змеиный. Глава государства отметил их мужество.

"На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все хлопцы, пограничники геройски погибли, но не отступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", - сказал глава государства.

Мы также писали о том, что нужно делать при первой медицинской помощи. В условиях боевых действий это может спасти кому-то жизнь и облегчит задачу нашим врачам.

Первое - это необходимо оценить, насколько безопасно вокруг и есть ли кто-то рядом, кто может вам оказать помощь. Если место безопасно для вас, но может представлять угрозу для пострадавшего - постарайтесь переместить его в безопасное место.