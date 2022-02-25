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Обстріл Києва. На Позняках зросла кількість постраждалих через пожежу

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 07:00
Обстріл Києва. На Позняках зросла кількість постраждалих через пожежу Фото: кількість постраждалих в палаючому будинку на Позняках зросла (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Роман Мирончук

У Києві 25 лютого після падіння російського літального апарату загорівся 9-поверховий житловий будинок -з 4 по 9 поверх на вул. Кошиця 7А. Пожежу на площі 100 кв. метрів вже ліквідували, але стало відомо, що постраждали 8 осіб.

Про це повідомляє ДСНС України на своїй сторінці в Facebook.

"Врятовано 20 осіб, травмовано 8 осіб та евакуйовано 150 осіб. Від ДСНС залучалося 72 людини і 12 од.техніки", - йдеться в повідомленні.

Кількість постраждалих у будинку на Позняках зросла (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив, що присвоїть звання Героя України прикордонникам, які загинули при захисті острова Зміїний. Глава держави відзначив їхню мужність.

"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, прикордонники геройськи загинули, але не відступили. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", - сказав глава держави.

Ми також писали про те, що потрібно робити при першій медичній допомозі. В умовах бойових дій це може врятувати комусь життя і полегшить завдання нашим лікарям.

Перше - це необхідно оцінити, наскільки безпечно навколо і чи є хтось поруч, хто може вам надати допомогу. Якщо місце безпечне для вас, але може становити загрозу для потерпілого - постарайтеся перемістити його в безпечне місце.

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