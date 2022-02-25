Атака на Киев. На Позняках горит многоэтажка, есть пострадавшие

В Киеве после падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный жилой дом - с 4 по 9 этаж. На место инцидента уже приехали спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Дом загорелся на ул. Кошица 7А (Позняки) около 04:20.

"Вероятно много жертв среди мирного населения!" - написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram-канале.

Он также призвал журналистов украинских и западных медиа приехать на место инцидента и показать это на весь мир.

По данным ГСЧС Украины, дом состоит из двух секций: 1 секция 10 этажная - попадания на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16 этажная -попадания на уровне 8-9 этажей. Также есть угроза разрушения здания.

В Киеве горит многоэтажный дом на Позняках (фото: ГСЧС Украины)

Привлечено 11 единиц техники.

Виталий Кличко заявил, что по предварительным данным, в результате попадания обломков ракеты трое раненых, один из них находится в тяжелом состоянии.

Скорые везут людей в больницы. На месте также работают все аварийно-спасательные службы.

"Дом пылает, есть угроза разрушения", - написал глава столицы в своем Telegram-канале.