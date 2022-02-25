ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Атака на Киев. На Позняках горит многоэтажка, есть пострадавшие

Новина українською →
Киев, Пятница 25 февраля 2022 05:52
Атака на Киев. На Позняках горит многоэтажка, есть пострадавшие Фото: в Киеве горит многоэтажный дом после попадания обломков ракеты
Автор: Роман Мирончук

В Киеве после падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный жилой дом - с 4 по 9 этаж. На место инцидента уже приехали спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Дом загорелся на ул. Кошица 7А (Позняки) около 04:20.

"Вероятно много жертв среди мирного населения!" - написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram-канале.

Он также призвал журналистов украинских и западных медиа приехать на место инцидента и показать это на весь мир.

По данным ГСЧС Украины, дом состоит из двух секций: 1 секция 10 этажная - попадания на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16 этажная -попадания на уровне 8-9 этажей. Также есть угроза разрушения здания.

В Киеве горит многоэтажный дом на Позняках (фото: ГСЧС Украины)

Привлечено 11 единиц техники.

Виталий Кличко заявил, что по предварительным данным, в результате попадания обломков ракеты трое раненых, один из них находится в тяжелом состоянии.

Скорые везут людей в больницы. На месте также работают все аварийно-спасательные службы.

"Дом пылает, есть угроза разрушения", - написал глава столицы в своем Telegram-канале.

Напомним, Россия потеряла около 800 своих военных в ходе первого дня "масштабного" вторжения в Украину. Также ВСУ сбили 7 самолетов.

Мы также писали о том, что в ВСУ призвали жителей некоторых областей сообщать о передвижениях оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Пожар
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина