Первая медицинская помощь при ранении: инструкция

РБК-Украина искренне надеется, что нашим читателем не придется использовать эту информацию на практике. Но, как говорится, предупрежден - значит вооружен. Поэтому рассказываем, как предоставить доврачебную помощь во время военных действий.

Если вам придется оказывать помощь потерпевшему – осмотрите место события. Оцените, насколько безопасно вокруг и есть ли кто-то рядом, кто может вам помочь. Если место безопасно для вас, но может представлять угрозу для пострадавшего – постарайтесь переместить его в безопасное место. Если же вы видите, что место происшествия представляет угрозу для вас и вы не можете оказать помощь – попробуйте вызвать медиков и экстренную помощь.

Если угрозы вокруг нет – приступайте к осмотру потерпевшего. Проверьте сознание, дыхание – это следует делать в течение 10 секунд, а также наличие сильных травм и кровотечения. Если вы обнаружили проблемы – вызывайте скорую (103). Пока она приедет, вам нужно оказать потерпевшему доврачебную помощь. Ваша задача – контролировать и поддерживать жизненно важные системы потерпевшего: дыхание и кровообращение.

Если дыхание отсутствует, то необходимо провести сердечно-легочную реанимацию. Для этого нужно 30 раз надавить двумя долонями в середине грудной клетки на глубину 5-6 см с частотой 100-120 компрессий в минуту.

Затем можно зажать пальцами нос пострадавшего и сделать два вдоха рот к роту в течение 5 секунд, если у вас есть маска-клапан или другие защитные средства. Если их нет, то можно проводить только надавливания. Продолжайте до приезда экстренной помощи или до тех пор, пока у потерпевшего не восстановится дыхание. Для проведения такой реанимации, убедитесь, что пострадавший находится на твердой поверхности.

Если у потерпевшего ранение с кровотечением – вы должны его быстро остановить. В этот момент вам нужно определить опасность раны, потому что от этого будет зависеть принцип оказания помощи. Прижмите рану. Если кровотечение сравнительно слабое, нужно наложить на рану чистую ткань и зафиксируйте с помощью еще одного куска ткани или бинта.

Если кровотечение сильное – наложите неразмотанный бинт либо сложенный из ткани валик, чтобы усилить давление на рану, дальше зафиксируйте их. Если вы делаете перевязку на руку или ногу, следите за пальцами. Ослабьте ее, если пальцы начинают неметь или поменяют цвет. Наблюдайте за раненым до приезда медиков.

Что делать, если вы выявили у пострадавшего перелом конечности? Есть несколько признаков, как его распознать: неестественное положение, деформация конечности, нарушение ее функции, боль или гематома в месте перелома.

Он может быть открытым – если над ним повреждена кожа, и закрытым – если внешних повреждений не видно. Если перелом закрытый, то потерпевшему нужно помочь принять удобное положение. Дальше иммобилизировать (обездвижить) конечность с помощью специальных шин или подручных средств.

Над местом открытого перелома следует разрезать одежду и наложить на рану чистую, стерильную повязку. Поврежденную конечность также необходимо иммобилизировать (обездвижить) и укрыть пострадавшего покрывалом.