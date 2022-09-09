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Обстрел Харькова: число пострадавших возросло

Фото: количество пострадавших в результате обстрела Харькова возросло (t.me/synegubov)
Автор: Елизавета Драбкина

Число пострадавших в результате сегодняшнего вражеского обстрела Харькова возросло до 14 человек, из них трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Оккупанты ударили по центральной части Харькова. По предварительной информации, обстрел велся из РСЗО "Ураган".

Синегубов отметил, что россияне попали в жилые дома, объекты образовательной инфраструктуры, также возникли пожары.

"По последней информации, повреждения получили 14 человек. В том числе 3 детей - 3, 11 и 15 лет. Дети госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние медики оценивают как среднее. Угрозы их жизням нет", - написал глава Харьковской ОВА.

У четверых взрослых легкие ранения, в госпитализации они не нуждались и получили медицинскую помощь на месте. Остальные пострадавшие - в среднем состоянии.

Напомним, сегодня харьковчане сообщали о серии взрывов в городе.

К тому же, россияне увеличили интенсивность ударов по Харькову и области из-за наступления украинских войск.

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Харьков