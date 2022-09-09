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Оккупанты усилили удары по Харькову: в ОВА назвали причину

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Пятница 09 сентября 2022 11:36
Оккупанты усилили удары по Харькову: в ОВА назвали причину Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные увеличили интенсивность ударов по Харькове и ряду населенных пунктов области. Это связано с наступлением ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, за последние дни, в результате обстрелов есть жертвы среди гражданских.

Глава ОВА призывает всех быть максимально осторожными и отметил, что активизация врага связана в первую очередь с успехами ВСУ, которые сейчас освобождают территорию области.

"Наши воины очень мотивированы и не оставят врагу ни единого шанса. Враг деморализован и убегает с нашей земли. Мы имеем серьезные успехи на Балаклейском направлении и на других направлениях, но сейчас говорить об этом еще рано", - пишет Синєгубов.

Как отметил глава ОВА, в освобожденные населенные пункты уже возвращается полиция, а населению оказывается помощь. Уже в ближайшее время начнется восстановление инфраструктуры и подготовка к зиме.

Успехи ВСУ на Харьковском направлении

С начала оборонительных операций, наши военные:

  • вернули под контроль Украины более 700 квадратных километров на Харьковском и Южнобугском направлении;
  • освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне недавно в очередной раз нанесли удары по Харькову. Один ракетный удар был в Салтовском районе, там начался пожар, второй в Холодногорском.

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