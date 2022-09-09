В Харькове сообщают о серии взрывов. Мэр заявил о мощном обстреле

Жители Харькова сообщают о серии звуков взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова в Telegram и местные СМИ.

Обновлено 14:59. У Зеленского отреагировали на мощный обстрел Харькова.

"На каждый удачный шаг ВСУ россияне, как слабые и подлые гадюки, отвечают обстрелами по мирным людям. Снова ударили по Харькову, есть пострадавшие дети. Россия - это страна-террорист. Трусы и преступники. Вы будете отвечать и вряд ли сможете где-нибудь спрятаться", - написал руководитель ОП Андрей Ермак.

Обновлено 14:57. Глава Харьковской ОВА также сообщил о пострадавших и прилетах.

"Враг обстреливает центр Харькова из РСЗО. Есть попадание в жилые дома и другие сооружения. По состоянию на данный момент известно о 10 раненых, по меньшей мере 3 из них дети. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают медики и другие экстренные службы. Максимально оставайтесь в укрытиях", - написал он.

Обновлено 14:50. Пострадали по меньшей мере 10 человек, в том числе дети.

"На данный момент в результате обстрела 10 раненых, трое из них - дети", - пишет мэр города.

Обновлено 14:44. Стало известно о попадании, есть пожары, горит детсад.

"Есть попадание в частные дома, в некоторых из них пожары. Также прилеты в детский дом творчества и школы, в объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части города", - сообщил Терехов.

Он призвал всех харьковчан быть максимально осторожными и находиться в укрытиях.

"Харьковчане слышали серию взрывов на севере и на северо-западе города - находитесь в укрытиях", - пишут СМИ.

Впоследствии мэр города сообщил о мощном обстреле Харькова.

"Мощный обстрел Харькова из РСЗО. Пока точно известно о прилетах в Шевченковском районе. Предварительно пострадал детсад и пожар на одной автозаправке. О пострадавших информация уточняется", - написал Терехов.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 9 сентября обстреляли Салтовский район Харькова. В результате атаки было повреждено одно из высших учебных заведений.

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