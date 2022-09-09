Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла

Окупанти вдарили по центральній частині Харкова. За попередньою інформацією, обстріл вівся з РСЗВ "Ураган".

Синєгубов зазначив, що росіяни влучили у житлові будинки, об'єкти освітньої інфраструктури, також виникли пожежі.

"За останньою інформацією, ушкоджень зазнали 14 людей. В тому числі 3 дітей - 3, 11 та 15 років. Діти госпіталізовані в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загрози їхнім життям немає", - написав глава Харківської ОВА.

Четверо дорослих мають легкі поранення, госпіталізації не потребували та отримали медичну допомогу на місці. Решта постраждалих - у середньому стані.