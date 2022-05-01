Обстрел эвакуационных автобусов в Попасной: водитель попал в плен

Водитель одного из автобусов с эвакуированными жителями Попасной Луганской области, которые 29 апреля обстреляли оккупанты, жив. Мужчина попал в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
"Водитель обстрелянного эвакуационного автобуса в Попасной - жив. Рашисты взяли его в плен" ,- сообщил глава ОВА.
По его словам, водитель эвакуационного автобуса - Михаил Панков, обычный учитель истории Врубовской школы. Мужчина в течение многих недель помогал жителям Попасной уехать в безопасное место и привозил продукты тем, кто оставался в городе.
Захватив водителя в плен оккупанты записали с ним пропагандистское интервью и показали по центральному российскому телеканалу. Они заставили его говорить, что украинская власть якобы не занимается эвакуацией людей и бросила на произвол.
"Ложь, которой россияне только и живут. Убивают, лгут и уничтожают", - подчеркнул Гайдай.
Фото: водитель одного из эвакуационных автобусов из Попасной попал в плен (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Напомним, на месте расстрела эвакуационных автобусов в Попасной была обнаружена только одна поврежденная машина со следами крови в салоне.
Отметим, после этого случая эвакуацию из Попасной приостановили до поиска безопасного маршрута.
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