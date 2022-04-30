Обстрел эвакуационных автобусов в Попасной: Гайдай рассказал подробности

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал об обстреле оккупантами эвакуационных автобусов в Попасной. По его словам, один из водителей вышел на связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гайдая во время телемарафона.

Глава области отметил, что автобусы обстреляли диверсионные группы на пути к месту эвакуации в Попасной. Одному из водителей удалось скрыться и выйти на связь.

"Несколько групп украинских военных побывали на месте расстрела эвакуационного транспорта, но обнаружили лишь один поврежденный автобус, людей в нем не было, только следы крови", - рассказал Гайдай.

Другой автобус, который вез гуманитарный груз в Попасную и должен был забрать людей на обратном пути, пока не найден. Связи с водителем нет.

Гайдай добавил, что в Попасной тяжелая ситуация. Часть города контролируют оккупанты, идут постоянные уличные бои. В укрытиях находится много мирных людей.