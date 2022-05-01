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Обстріл евакуаційних автобусів у Попасній: водій потрапив у полон

Фото: водій одного з евакуаційних автобусів з Попасної потрапив у полон (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Водій одного з автобусів з евакуйованими жителями Попасної Луганської області, які 29 квітня обстріляли окупанти, жив. Чоловік потрапив у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Водій обстріляного евакуаційного автобуса в Попасній - живий. Рашисти взяли його в полон", - повідомив глава ОВА.

За його словами, водій евакуаційного автобуса - Михайло Панков, звичайний учитель історії Врубівської школи. Чоловік протягом багатьох тижнів допомагав жителям Попасної виїхати в безпечне місце і привозив продукти тим, хто залишався в місті.

Захопивши водія в полон окупанти записали з ним пропагандистське інтерв'ю і показали по центральному російському телеканалу. Вони змусили його говорити, що українська влада нібито не займається евакуацією людей і кинула напризволяще.

"Брехня, якою росіяни тільки й живуть. Вбивають, брешуть і знищують", - підкреслив Гайдай.

Фото: водій одного з евакуаційних автобусів з Попасної потрапив у полон (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Нагадавши, на місці розстрілу евакуаційних автобусів у Попасній була виявлена тільки одна пошкоджена машина зі слідами крові в салоні.

Відзначимо, після цього випадку евакуацію з Попасної призупинили до пошуку безпечного маршруту.

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