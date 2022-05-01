Обстріл евакуаційних автобусів у Попасній: водій потрапив у полон

"Водій обстріляного евакуаційного автобуса в Попасній - живий. Рашисти взяли його в полон", - повідомив глава ОВА.

За його словами, водій евакуаційного автобуса - Михайло Панков, звичайний учитель історії Врубівської школи. Чоловік протягом багатьох тижнів допомагав жителям Попасної виїхати в безпечне місце і привозив продукти тим, хто залишався в місті.

Захопивши водія в полон окупанти записали з ним пропагандистське інтерв'ю і показали по центральному російському телеканалу. Вони змусили його говорити, що українська влада нібито не займається евакуацією людей і кинула напризволяще.

"Брехня, якою росіяни тільки й живуть. Вбивають, брешуть і знищують", - підкреслив Гайдай.

Фото: водій одного з евакуаційних автобусів з Попасної потрапив у полон (facebook.com/sergey.gaidai.loga)