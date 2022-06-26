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Обстрел длился несколько часов. Оккупанты ударили сегодня и по Днепропетровской области

Фото: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 26 июня, российские военные обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области. Обстрел длился несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Трижды ударил из "Градов" и ствольной артиллерии по людям и жилью. В Зеленодольске двое раненых - мужчина и женщина. Им оказали медицинскую помощь", - рассказал он.

Резниченко добавил, что в городе есть разрушения многоэтажек, в том числе повреждены дом культуры и почта.

Напомним, сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду. Все подробности о ракетном ударе по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, позже в Киеве прозвучали новые взрывы. Сообщается, что обстрел Киева может длиться весь день.

Также в Черкассах утром 26 июня прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога. В результате удара пять человек получили ранения. Также есть погибший.

Кроме того, российская ракета сегодня утром в очередной раз пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

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Днепропетровская область