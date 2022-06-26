Обстріл тривав кілька годин. Окупанти вдарили сьогодні і по Дніпропетровській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Резніченко додав, що у місті є руйнування багатоповерхівок, зокрема пошкоджені будинок культури та пошта.

"Тричі ударив з "Градів" та ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених - чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду. Всі подробиці про ракетний удар по Києву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, буквально нещодавно у Києві пролунали нові вибухи. Повідомляється, що обстріл Києва може тривати цілий день.

Також у Черкасах вранці 26 червня пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу. Внаслідок удару п'ятеро людей отримали поранення. Також є загиблий.

Крім того, російська ракета сьогодні вранці вкотре пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

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