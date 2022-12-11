UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстановка постійно змінюється. Труханов розповів про ситуацію з водою та світлом в Одесі

Фото: Труханов розповів про ситуацію з водою та світлом в Одесі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі знову запускають насосні станції, однак для цього потрібен час. Котельні внаслідок стрибків напруги також було перезапущено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Як відзначив Труханов, обстановка в місті змінюється постійно, однак основна наразі задача - відновити воду, тепло та роботу насосних станцій й котелень.

"Щодо водопостачання: наразі ми знову запускаємо насосні станції. Потрібен час. Там, де води нема з учора, підвозимо її машинами. Як, наприклад, на вул. Грушевського, 52", - заявив міський голова.

Наразі, як додав мер, не працюють 43 котельні зі 140 наявних.

Тим часом енергетики продовжують працювати над тим, аби повернути світло в усі оселі.

"У місті працюють "Пункти незламності" - більше 250 локацій. Тільки вчора їх відвідали понад 15 тисяч людей. Працюють всі комунальні служби. Тож ситуація є цілком контрольованою, хоч і непростою", - додав міський голова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок аварійних відключень в Одесі виникла проблема з водопостачанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаГенадій Труханов