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В Одесі перебої з водою: до мешканців звернулися із важливою заявою

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Одеса, Неділя 11 грудня 2022 12:23
В Одесі перебої з водою: до мешканців звернулися із важливою заявою Фото: в Одесі проблема з водопостачанням через аварійні вимкнення світла (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Одесі виникла проблема з водопостачанням через аварійні вимкнення світла. Ситуацію мають врегулювати протягом кількох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Одеси.

"Шановні споживачі, в результаті аварійних відключень електроенергії на об'єктах "Инфоксводоканалу", виникли перебої із водопостачанням деяких районів міста. Зараз фахівці ДТЕК відновили енергоживлення наших об'єктів, тому ситуація із водопостачанням стабілізується протягом декількох годин", - йдеться в повідомленні.

В міськраді пояснили, що робота наших насосних станцій залежить від наявності електроенергії.

"На випадок аварійних відключень електрики просимо тримати у домівках певний запас питної води", - закликали одеситів.

Наразі, як додають в мерії, енергетики працюють над вирішенням питання безперебійного енергопостачання об'єктів водоканалу, які забезпечують водою мешканців Застави, Ленселища та Міжлимання.

Нагадаємо, що сьогодні, як повідомили в ОВА, в Одесі та області поступово повертають електроенергію до споживачів після вчорашньої атаки ворожими дронами.

Як ми повідомляли, внаслідок вчорашніх ударів окупантів по інфраструктурі ситуація в Одесі залишається важкою, але цілком контрольованою.

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Одеса Електроенергія Водопостачання
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