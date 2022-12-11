Обстановка постоянно меняется. Труханов рассказал о ситуации с водой и светом в Одессе

В Одессе снова запускают насосные станции, однако для этого нужно время. Котельные в результате скачков напряжения также были перезапущены.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Одессы Геннадия Труханова.
Как отметил Труханов, обстановка в городе меняется постоянно, однако основная задача - восстановить воду, тепло и работу насосных станций и котельных.
"О водоснабжении: сейчас мы снова запускаем насосные станции. Нужно время. Там, где воды нет со вчера, подвозим ее машинами. Как, например, на ул. Грушевского, 52", - заявил городской голова.
В настоящее время, как добавил мэр, не работают 43 котельные из 140 имеющихся.
Тем временем энергетики продолжают работать над тем, чтобы вернуть свет во все дома.
"В городе работают "Пункты несокрушимости" - более 250 локаций. Только вчера их посетили более 15 тысяч человек. Работают все коммунальные службы. Поэтому ситуация вполне контролируемая, хоть и непростая", - добавил городской голова.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате аварийных отключений в Одессе возникла проблема с водоснабжением.
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