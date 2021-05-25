На обслуживание госдолга пошла каждая седьмая гривна из доходов бюджета, - Счетная плата
В первом квартале 2021 года на обслуживание государственного долга направлена каждая седьмая гривна доходов государственного бюджета Украины. Такой вывод сделала Счетная палата по результатам анализа выполнения закона о госбюджете.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным заключения, расходы государственного бюджета на погашение и обслуживание долговых и гарантированных государством обязательств, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, выросли на 56% до 147 млрд грн и составили 38% расходов государственного бюджета.
В то же время, в первом квартале вследствие ревальвации гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг, его общий объем уменьшился на 38 млрд грн - до 2 трлн 514 млрд гривен.
Как отмечается в сообщении, в январе-марте государственный бюджет выполнялся в условиях спада экономики, который продолжается с первого квартала 2020 года. В то же время произошло перевыполнение плана на 9,9 млрд грн, или 4,7%.
В первом квартале размещение облигаций внешних государственных займов не осуществлялось, средства очередного транша МВФ и других международных финансовых организаций в общий фонд не поступали. Как следствие - общий фонд не получил 42 млрд грн предусмотренных в плане поступлений от внешних заимствований. Кроме того, поступило на 2,7 млрд грн меньше плана средств от приватизации, отметили в Счетной палате.
"Это стало основной причиной невыполнения плана на январь-март 2021 года поступлений общего фонда на 35 млрд грн, что сужает возможности для своевременного и полного осуществления расходов, отмечается в сообщении", - говорится в сообщении.
При этом расходы в первом квартале не проведены на 22,7 млрд грн (или 8,2% от плана).
Как сообщало РБК-Украина, 24 марта Кабинет министров Украины одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит госбюджета составил 217,6 млрд гривен.
По данным Счетной палаты, несмотря на перевыполнение плана доходов государственного бюджета за 2020 год, расходы были меньше плана на 67,3 млрд гривен, или на 5%.