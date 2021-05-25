На обслуживание госдолга пошла каждая седьмая гривна из доходов бюджета, - Счетная плата

В первом квартале 2021 года на обслуживание государственного долга направлена каждая седьмая гривна доходов государственного бюджета Украины. Такой вывод сделала Счетная палата по результатам анализа выполнения закона о госбюджете.

По данным заключения, расходы государственного бюджета на погашение и обслуживание долговых и гарантированных государством обязательств, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, выросли на 56% до 147 млрд грн и составили 38% расходов государственного бюджета.

В то же время, в первом квартале вследствие ревальвации гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг, его общий объем уменьшился на 38 млрд грн - до 2 трлн 514 млрд гривен.

Как отмечается в сообщении, в январе-марте государственный бюджет выполнялся в условиях спада экономики, который продолжается с первого квартала 2020 года. В то же время произошло перевыполнение плана на 9,9 млрд грн, или 4,7%.

В первом квартале размещение облигаций внешних государственных займов не осуществлялось, средства очередного транша МВФ и других международных финансовых организаций в общий фонд не поступали. Как следствие - общий фонд не получил 42 млрд грн предусмотренных в плане поступлений от внешних заимствований. Кроме того, поступило на 2,7 млрд грн меньше плана средств от приватизации, отметили в Счетной палате.

"Это стало основной причиной невыполнения плана на январь-март 2021 года поступлений общего фонда на 35 млрд грн, что сужает возможности для своевременного и полного осуществления расходов, отмечается в сообщении", - говорится в сообщении.

При этом расходы в первом квартале не проведены на 22,7 млрд грн (или 8,2% от плана).