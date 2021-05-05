Госбюджет перестал выполняться: сколько доходов получено за последний месяц

Доходы государственного бюджета Украины за апрель 2021 года составили 105,8 млрд гривен. Это на 2,3% меньше плана (107,2 млрд гривен).

Таким образом, в апреле впервые с начала года план по доходам не был выполнен.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в апреле были на 1,9% выше прошлого года, когда они составили 103,8 млрд гривен.

С начала года госбюджет получил 357,3 млрд гривен. Это на 3,2% больше плана и на 13,5% больше доходов прошлого года.

Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 мая 2021 года составляет 23,1 млрд гривен (месяцем ранее - 30,1 млрд гривен).