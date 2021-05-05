Госбюджет перестал выполняться: сколько доходов получено за последний месяц
Доходы государственного бюджета Украины за апрель 2021 года составили 105,8 млрд гривен. Это на 2,3% меньше плана (107,2 млрд гривен).
Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины (Госказаначейство).
Таким образом, в апреле впервые с начала года план по доходам не был выполнен.
По данным Госказначейства, доходы госбюджета в апреле были на 1,9% выше прошлого года, когда они составили 103,8 млрд гривен.
С начала года госбюджет получил 357,3 млрд гривен. Это на 3,2% больше плана и на 13,5% больше доходов прошлого года.
Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 мая 2021 года составляет 23,1 млрд гривен (месяцем ранее - 30,1 млрд гривен).
Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составил 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.
Как сообщало РБК-Украина, 24 марта Кабинет министров Украины одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит госбюджета составил 217,6 млрд гривен.
По данным Счетной палаты, несмотря на перевыполнение плана доходов государственного бюджета за 2020 год, расходы были меньше плана на 67,3 млрд гривен, или на 5%.