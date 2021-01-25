Из госбюджета-2020 не использовали 67 млрд гривен, - Счетная палата

Фото: гривны (пресс-служба НБУ)

Несмотря на перевыполнение плана доходов государственного бюджета за 2020 год, расходы были меньше плана на 67,3 млрд грн, или на 5%. Больше всего не выполнили план Минздрав и Минсоцполитики.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Как отмечается в сообщении, из-за невыполнения плана расходов дефицит госбюджета составил 217 млрд грн, что на 83,4 млрд грн (27,8%) меньше плана и в пределах установленного в законе предельного объема - 298 млрд грн. Однако в сравнении с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал крупнейшим за последние десять лет.

По данным Счетной палаты, меньшие плана были расходы по бюджетным программам Минздрава - на 10,5 млрд грн (7,7%). Из них 2,7 млрд грн - на возмещение расходов на медобслуживание населения вследствие оплаты фактически оказанных услуг; 2,4 млрд грн - на подготовку и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения; 2,1 млрд грн - на закупку средств индивидуальной защиты, тестов, оборудования и доплаты работникам лабораторий Минздрава (средства Фонда борьбы с COVID-19); 1 млрд грн - на закупку медикаментов и лекарственных средств из-за долговременной процедуры закупок.

Меньше запланированного на 5,8 млрд грн были расходы по бюджетным программам Минсоцполитики, в частности, за счет средств Фонда борьбы с COVID-19, на предоставление Пенсионным фондом Украины единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, - на 4,7 млрд грн (56%), финансовой помощи Фонду соцстрахования Украины для выплат медработникам и членам их семей - почти на 171 млн грн (73%)

Кроме того, не выполнен план расходов Государственным агентством автомобильных дорог Украины - на 4 млрд грн (4,2%), Минэкономразвития - на 3,8 млрд грн (14,3%), МОН - на 3,7 млрд грн (8,2%), МВД - на 2,9 млрд грн (2,8%), Минобороны - на 1,6 млрд грн (1,4%).

По данным Счетной палаты, доходы государственного бюджета в 2020 году составляли 1 трлн 76 млрд грн, что на 9 млрд грн (0,8%) больше плана.

Как сообщало РБК-Украина, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.

Напомним, по данным Минфина, расходы по общему фонду государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 1098,3 млрд грн. Это на 3,3%, или на 37,5 млрд гривен меньше годового росписи.