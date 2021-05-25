На обслуговування держборгу пішла кожна сьома гривня з доходів бюджету, - Рахункова плата

У першому кварталі 2021 року на обслуговування державного боргу спрямовано кожну сьому гривню доходів державного бюджету України. Такий висновок зробила Рахункова палата за результатом аналізу виконання закону про держбюджет.

За даними висновку, витрати державного бюджету на погашення й обслуговування боргових і гарантованих державою зобов’язань, порівняно з відповідним періодом 2020 року, зросли на 56% до 147 млрд грн і становили 38% витрат державного бюджету.

Водночас, у першому кварталі унаслідок ревальвації гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг, його загальний обсяг зменшився на 38 млрд грн - до 2 трлн 514 млрд гривень.

Як зазначається в повідомленні, у січні-березні державний бюджет виконувався в умовах спаду економіки, який триває з першого кварталу 2020 року. Водночас відбулося перевиконання плану на 9,9 млрд грн, або 4,7%.

У першому кварталі розміщення облігацій зовнішніх державних позик не здійснювалось, кошти чергового траншу МВФ та інших міжнародних фінансових організацій до загального фонду не надходили. Як наслідок - загальний фонд не отримав 42 млрд грн передбачених у плані надходжень від зовнішніх запозичень. Крім того, надійшло на 2,7 млрд грн менше плану коштів від приватизації, зазначили в Рахунковій палаті.

"Це стало основною причиною невиконання плану на січень-березень 2021 року надходжень загального фонду на 35 млрд грн, що звужує можливості для своєчасного і повного здійснення видатків, зазначається у повідомленні", - йдеться в повідомленні.

При цьому видатки у першому кварталі не проведені на 22,7 млрд грн (або 8,2 % від плану).