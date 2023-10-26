Обшуки у міськраді Сум. Поліція розкрила деталі справи

Правоохоронці проводили обшуки у міській раді міста Суми у четвер, 26 жовтня, через справу про заволодіння бюджетними коштами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

За попередніми даними, службові особи Сумської міської ради були у змові з представниками комерційних структур. Разом вони налагодили схему заволодіння бюджетними коштами, які було виділено для придбання товарно-матеріальних цінностей для забезпечення потреб підрозділів ДФТГ.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщенні міськради міста з метою отримання матеріалів, які можуть мати значення для кримінального провадження. Обшуки також було проведено і у приміщеннях службових осіб міської ради та за місцями мешкання фігурантів.

Наразі слідчі дії під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні було проведено обшуки у виконуючої обов'язки міського голови Юлії Павлик. Загалом в місті відбуваються 12 обшуків, в тому числі у підприємців та на комунальних підприємствах.

Затримання колишнього мера Сум

Українські правоохоронці затримали міського голову Сум Олександра Лисенка. Його спіймали на отриманні хабаря 2 жовтня. Крім нього, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.

Правоохоронці розповіли, що гроші чиновникам передавали за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства. Їх викрили "на гарячому" під час одержання останнього траншу - 1,4 млн грн.

Вже 3 жовтня йому повідомили про підозру, а 9 жовтня Вищий антикорупційний суд усунув його з посади. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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