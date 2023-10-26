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В Сумах зранку проводять понад 10 обшуків, в тому числі у міськраді

Суми, Четвер 26 жовтня 2023 11:28
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В Сумах зранку проводять понад 10 обшуків, в тому числі у міськраді Фото: в Сумах 26 жовтня проводять 12 обшуків, в тому числі у міськраді (wikipedia_org)
Автор: Наталія Гурковська

В Сумах 26 жовтня проводять обшуки у міськраді, зокрема, у виконуючої обов'язки міського голови Юлії Павлик. Загалом в місті відбуваються 12 обшуків, в тому числі у підприємців та на комунальних підприємствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

Наразі, як пише видання, еревіряються факти того, що низка суб’єктів господарської діяльності за попередньою змовою зі службовими особами Сумської міської ради привласнюють бюджетні кошти, виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей.

Затримання колишнього мера Сум

Українські правоохоронці затримали міського голову Сум Олександра Лисенка. Його спіймали на отриманні хабаря 2 жовтня. Крім нього, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.

Правоохоронці розповіли, що гроші чиновникам передавали за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства. Їх викрили "на гарячому" під час одержання останнього траншу - 1,4 млн грн.

Вже 3 жовтня йому повідомили про підозру, а 9 жовтня Вищий антикорупційний суд усунув його з посади. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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