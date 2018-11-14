Общая сумма долгов по зарплате составляет 2,565 млрд гривен, - Минсоцполитики

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Комитет ВР планирует создать рабочую группу для мониторинга по выплате зарплаты

По последней оперативной информации Министерства социальной политики, общая сумма долгов по зарплате составляет 2,5653 млрд гривен, треть из которых составляют долги работникам экономически активных предприятий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Указано, что комитет ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения обсудил на своем заседании 13 ноября проблемы по задолженности по выплате зарплаты на предприятиях, в учреждениях и организациях государственного сектора.

"По последней оперативной информации Министерства социальной политики, общая сумма долгов по зарплате составляет 2 миллиарда 565,3 миллиона гривен, треть из которых составляют долги работникам экономически активных предприятий. Почти половина общей суммы задолженности - 1 миллиарда 224,2 миллионов гривен - это невыплаченная зарплата работников предприятий, находящихся в сфере управления центральных органов исполнительной власти", - говорится в сообщении ВР.

Кроме того, имеется задолженность по оплате труда работников бюджетных учреждений и организаций в сумме около 50 млн гривен.

"Глава комитета Сергей Каплин выступил с инициативой создания рабочей группы с целью обеспечения постоянного мониторинга ситуации по выплате заработной платы в стране, изучения причин, приводящих к возникновению и накоплению задолженности, и принятия мер оперативного реагирования для их устранения и восстановления прав работников на своевременное получение вознаграждения за свой труд", - сообщили в Раде.

Напомним, директор Департамента Государственной исполнительной службы Алексей Воробьев заявил, что в Украине у представителей авиационной промышленности больше всего долгов по выплатам заработной платы.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров Украины решил выделить дополнительно 500 млн гривен на покрытие убытков государственных шахт и на обеспечение возможности выплаты зарплат шахтерам.

Добавим также, что в конце октября и. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун заявила, что на погашение задолженности по зарплате медицинским работникам нужно полтора миллиарда гривен.