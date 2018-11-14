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Загальна сума зарплатних боргів складає 2,565 млрд гривень, - Мінсоцполітики

Новини » Політика    14.11.2018 - 16:54
Загальна сума зарплатних боргів складає 2,565 млрд гривень, - Мінсоцполітики
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Комітет ВР планує створити робочу групу для моніторингу по виплаті зарплати

За останньою оперативною інформацією Міністерства соціальної політики, загальна сума зарплатних боргів складає 2,5653 мільярдів гривень, третину з яких становлять борги працівникам економічно активних підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Вказано, що комітет ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення обговорив на своєму засіданні 13 листопада проблеми щодо заборгованості з виплати зарплати на підприємствах, в установах і організаціях державного сектору. 

"За останньою оперативною інформацією Міністерства соціальної політики, загальна сума зарплатних боргів складає 2 млрд 565,3 млн грн, третину з яких становлять борги працівникам економічно активних підприємств. Майже половина загальної суми заборгованості - 1 млрд 224,2 млн грн - це невиплачена зарплата працівників підприємств, що знаходяться у сфері управління центральних органів виконавчої влади", - сказано у повідомленні ВР.

Крім того, наявна заборгованість з оплати праці працівників бюджетних установ і організацій у сумі близько 50 млн гривень.

"Очільник комітету Сергій Каплін виступив з ініціативою щодо створення робочої групи з метою забезпечення постійного моніторингу ситуації з виплати заробітної плати в країні, вивчення причин, що призводять до виникнення і накопичення заборгованості, та вжиття заходів оперативного реагування задля їх усунення і відновлення прав працівників на своєчасне отримання винагороди за свою працю", - поінформували в Раді.

Нагадаємо, директор Департаменту Державної виконавчої служби Олексій Воробйов заявив, що в Україні у представників авіаційної промисловості найбільше боргів по виплатах заробітної плати.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів України вирішив виділити додатково 500 млн гривень на покриття збитків державних шахт і на забезпечення можливості виплати зарплат шахтарям.

Додамо також, що наприкінці жовтня в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що на погашення заборгованості по зарплаті медичним працівникам потрібно півтора мільярда гривень.

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