Долги по зарплатам медиков составляют 1,5 млрд гривен, - Супрун

Фото: Уляна Супрун (Виталий Носач, РБК-Украина)

До конца года планируется выплатить 90% существующих долгов

На погашение задолженности по заработной плате медицинским работникам нужно полтора миллиарда гривен. Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, передает РБК-Украина, ссылаясь на "Укринформ".

По ее словам, до конца года планируется выплатить 90% существующих долгов.

"Мы реалистично посчитали, что на погашение долгов медикам в регионах нужно полтора миллиарда гривен. Через резерв и через некоторые средства, которые были в резерве Национальной службы здоровья Украины, мы уже распределяем 1,4 миллиарда гривен. Это нужно для того, чтобы закрыть 90% всех долгов, что есть, до конца года", - отметила и. о. главы Минздрава.

Супрун подчеркнула, что уже поданы все документы, есть распоряжение Кабинета министров о распределении резерва в области, чтобы выплатить долги по зарплатам. По ее словам, есть области, которые уложились в субвенцию, поэтому у них нет задолженности, а есть и другие, которые "годами не делают никакой оптимизации, не меняют свою ответственность перед своими медработниками". И. о. министра отметила, что каждый год такая задолженность есть в Ивано-Франковской области.

Она также обратила внимание, что у врачей, с которыми подписаны декларации, зарплаты в три раза больше, чем были.

"Когда в следующем году все больницы автономизируются и перейдут на новую систему финансирования, будем платить за медицинскую услугу. Больницы будут сами решать, какие зарплаты должны быть у медперсонала. Больницы освободят от тарифной сетки, поэтому сами будут решать размеры зарплат. Предполагаем, что в 2020- 1021 году уже не будет такого явления как задолженность по зарплатам врачей, потому что не будет субвенций, и каждая больница будет финансироваться путем предоставления услуг и сама распределять свои средства", - пояснила и. о. главы Минздрава.

Напомним, в конце октября почти 20 млн украинцев подписали декларации со своими врачами, о чем сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как писало РБК-Украина ранее, с 1 июля в Украине стартовала медицинская реформа. Согласно нововведениям, медучреждения первичного звена будут финансироваться в зависимости от того, сколько пациентов решили в них лечиться. Кампания по подписи деклараций с врачами стартовала в Украине с 1 апреля.