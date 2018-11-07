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Кабмин выделяет еще 500 млн гривен на зарплаты шахтерам

Новости » Энергетика    07.11.2018 - 12:09
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман заявил, что Минэнерго должно представить реформу этой сферы

Кабинет министров Украины принял решение о выделении дополнительных 500 млн гривен на покрытие убытков государственных шахт и на обеспечение возможности выплаты зарплат шахтерам. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гройсмана, сегодня правительство принимает решение о выделении 500 млн покрытие убытков шахт государственной собственности. Он также отметил, что это позволит держать под контролем ситуацию с выплатами зарплат шахтерам.

"Тут нужно делать глубокую реформу, которую должно предложить Министерство энергетики и угольной промышленности", - добавил Гройсман.

Напомним, в октябре премьер поручил Кабмину сформировать план действий по выводу угольной отрасли из кризиса. Он также назвал реальным увеличение добычи угля в следующем году.

До этого Кабинет министров Украины одобрил перечисление 300 млн гривен в специальный фонд бюджета для погашения долгов по зарплате перед шахтерами. В октябре также сообщалось, что задолженность по зарплатам перед шахтерами составляет 488 млн гривен.

 

Гройсман предлагает реформировать Госслужбу по делам ветеранов
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