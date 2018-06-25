В ОБСЕ заявили о неравных условиях на президентских выборах в Турции

В частности, Эрдоган и правящая партия пользовались "неоправданными преимуществами" ведения предвыборной агитации

В Турции оппозиционные партии находились в неравных условиях для проведения агитации во время предвыборной кампании в стране. Об этом свидетельствует предварительный доклад ОБСЕ, опубликованный по итогам выборов, состоявшихся в государстве 24 июня, передает "Радио Свобода".

Согласно ему, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и правящая партия пользовались "неоправданными преимуществами" ведения предвыборной агитации, в том числе в средствах массовой информации.

"Ограничения, которые мы наблюдали по основным свободам, повлияли на выборы. Я надеюсь, что Турция как можно скорее устранит эти нарушения", - отметил глава миссии наблюдателей ОБСЕ в Турции Игнасио Санчес Амор.

Напомним, главный соперник Эрдогана на президентских выборах в Турции, кандидат от оппозиционной "Республиканской народной партии" Мухаррем Индже признал свое поражение.