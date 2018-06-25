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Інтерв'ю

В ОБСЄ заявили про нерівні умови на президентських виборах у Туреччині

НовиниПолітика    25.06.2018 - 16:55
Фото: виборча дільниця (anfrussian.com)
Фото: виборча дільниця (anfrussian.com)

Зокрема, Ердоган і владна партія користувалися "невиправданими перевагами" ведення передвиборної агітації

У Туреччині опозиційні партії перебували у нерівних умовах для проведення агітації під час передвиборної кампанії у країні. Про це свідчить попередня доповідь ОБСЄ, опублікована за підсумками виборів, що відбулися у державі 24 червня, передає "Радіо Свобода".

Відповідно до неї, чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган і владна партія користувалися "невиправданими перевагами" ведення передвиборної агітації, у тому числі в засобах масової інформації.

"Обмеження, які ми спостерігали щодо основних свобод, вплинули на вибори. Я сподіваюся, що Туреччина якомога швидше усуне ці порушення", - зазначив голова місії спостерігачів ОБСЄ у Туреччині Ігнасіо Санчес Амор.

Нагадаємо, головний суперник Ердогана на президентських виборах у Туреччині, кандидат від опозиційної "Республіканської народної партії" Мухаррем Індже визнав свою поразку.

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Теги публікації: ОБСЄ, Турция, выборы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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