В ОБСЄ заявили про нерівні умови на президентських виборах у Туреччині

Зокрема, Ердоган і владна партія користувалися "невиправданими перевагами" ведення передвиборної агітації

У Туреччині опозиційні партії перебували у нерівних умовах для проведення агітації під час передвиборної кампанії у країні. Про це свідчить попередня доповідь ОБСЄ, опублікована за підсумками виборів, що відбулися у державі 24 червня, передає "Радіо Свобода".

Відповідно до неї, чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган і владна партія користувалися "невиправданими перевагами" ведення передвиборної агітації, у тому числі в засобах масової інформації.

"Обмеження, які ми спостерігали щодо основних свобод, вплинули на вибори. Я сподіваюся, що Туреччина якомога швидше усуне ці порушення", - зазначив голова місії спостерігачів ОБСЄ у Туреччині Ігнасіо Санчес Амор.

Нагадаємо, головний суперник Ердогана на президентських виборах у Туреччині, кандидат від опозиційної "Республіканської народної партії" Мухаррем Індже визнав свою поразку.