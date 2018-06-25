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Главный соперник Эрдогана признал поражение на выборах

НовостиПолитика    25.06.2018 - 12:44
Фото: Реджеп Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Фото: Реджеп Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

По итогам голосования он получил 31% голосов

Главный соперник Эрдогана на президентских выборах в Турции кандидат от оппозиционной "Республиканской народной партии Мухаррем Индже признал свое поражение. Об этом Индже объявил в заявлении для прессы в Анкаре сообщает Hurrieyt.

Так, Индже, заявил, что принимает результаты выборов. По итогам голосования он получил 31% голосов. Политик подчеркнул, что официальные результаты практически не отличались от результата подсчета голосов его собственной партии.

Индже также призвал Эрдогана положить конец "риторике раскола" и стать президентом всей нации, а не только своих избирателей. Он также предостерег от опасности единоличного правления. Как известно, новоизбранный президент Турции будет иметь очень широкие полномочия - он будет возглавлять правительство и назначать на должности министров без согласия парламента. Также он будет назначать руководителей спецслужб и армии.

Напомним, ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган и правящая в Турции Партия справедливости и развития (АКР) заявили о своей победе на выборах.

"Партия справедливости и развития" Эрдогана потеряла большинство мест в парламенте и будет иметь 293 мандата (42,49%) в 600-местном парламенте. Однако блок "Народный альянс", в который входят "Партия справедливости и развития и ее союзническая Партия националистического движения (МНР), совокупно получили большинство и имеют 53,62% голосов.

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Теги публикации: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, выборы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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