Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ завершила верификацию разведения сил в Золотом Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что сегодня согласно рамочному решению трехсторонней контактной группы прошла верификация миссией ОБСЕ завершения разведения сил и средств на участке №2 в Золотом.

Также сообщается, что силы ГСЧС провели разминирование определенных участков местности от взрывоопасных предметов, также демонтированы фортификационные сооружения и объекты военного назначения.

По словам замглавы СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона, украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, которая касалась процесса разведения сил и средств. Разведение прошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной.

Напомним, разведение сил в Золотом началось 29 октября и продлилось несколько дней. В рамках этих мер украинская сторона и представители ОРЛО отвели тяжелое вооружение от линии фронта.

После этого прошло разведение на еще одном участке - в районе Петровского Донецкой области. Разведение сил и средств на Донбассе было главным условием проведения саммита "нормандской четверки" в Париже, которое запланировано на 9 декабря.