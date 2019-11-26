ОБСЄ завершила верифікацію розведення сил у Золотому

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ завершила верифікацію розведення сил в Золотому Луганської області. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні згідно з рамковим рішенням тристоронньої контактної групи пройшла верифікація місією ОБСЄ завершення розведення сил і засобів на ділянці №2 в Золотому.

Також повідомляється, що сили ДСНС провели розмінування певних ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів, також демонтовано фортифікаційні споруди і об'єкти військового призначення.

За словами заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона, українська сторона виконала всі зобов'язання Мінських домовленостей в частині, яка стосувалася процесу розведення сил і засобів. Розведення пройшло дзеркально як з боку України, так і з протилежного.

Нагадаємо, розведення сил в Золотому почалося 29 жовтня і тривало кілька днів. В рамках цих заходів українська сторона і представники ОРЛО відвели важке озброєння від лінії фронту.

Після цього пройшло розведення на ще одній ділянці - в районі Петрівського Донецької області. Розведення сил і засобів на Донбасі було головною умовою проведення саміту "нормандської четвірки" в Парижі, яке заплановано на 9 грудня.