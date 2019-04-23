ОБСЕ не зафиксировало прямого вмешательства РФ в день выборов

Международные наблюдатели не зафиксировали прямого вмешательства России в день выборов в Украине. Об этом заявил лидер краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели, сообщает "Радио Свобода".

Он отметил, что наблюдатели не заметили четких доказательств вмешательства, таких как препятствование избирательному процессу или кибербезопасности.

"Но сегодня вмешиваться очень легко через пропаганду, очень легко через социальные сети. Мы не можем сказать, что украинское пространство свободное от российского вмешательства, конечно, такое могло быть. Как это повлияло на процесс? Я не могу этого сказать сейчас. Как международные наблюдатели в день выборов мы не мы не видели таких доказательств", - сказал Церетели.

Ранее спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели заявил, что в ходе голосования во втором туре выборов президента Украины отмечалось продолжение использования административного ресурса.

РБК-Украина писало, что в ОБСЕ заявили, что выборы президента Украины соответствовали мировым стандартам. Выборы назвали конкурентными и такими, которые проводились с уважением основных свобод.