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ОБСЕ: выборы президента Украины соответствовали мировым стандартам

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 15:22
ОБСЕ: выборы президента Украины соответствовали мировым стандартам
Иллюстративное фото (OSCE-Mikhail Evstafiev)

Выборы были конкурентными и проводились с уважением основных свобод

В ОБСЕ заявили, что выборы президента Украины соответствовали мировым стандартам. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

В частности, в ОБСЕ сообщили, что выборы были конкурентными и проводились с уважением основных свобод.

"Демократическая и упорядоченная передача власти, свидетелями которой мы стали вчера, является большим достижением украинского народа и открывает путь для возобновления усилий по продвижению необходимых реформ для решения насущных проблем и обеспечения надлежащего управления. Я благодарю моих коллег из разных международных институтов за их готовность поддержать этот процесс", , - заявил Джордж Церетели, специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ.

Отметим, по результатам подсчета 99% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,21%. Действующий президент Петр Порошенко получает голоса 24,46% украинских избирателей. Зеленского с победой уже поздравили в Беларуси, США, Британии, Канаде, Швеции, Венесуэле.

РБК-Украина писало, Дмитрий Медведев видит шанс на улучшение отношений между РФ и Украиной при ее новом руководстве. В свою очередь, Зеленский заявил, что он будет продолжать нормандский формат и минское направление, а также пообещал перезагрузку минского процесса.

 

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