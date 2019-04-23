ОБСЄ не зафіксувало прямого втручання РФ у день виборів

Міжнародні спостерігачі не зафіксували прямого втручання Росії у день виборів в Україні. Про це заявив лідер короткотермінової місії спостерігачів ОБСЄ Джордж Церетелі, повідомляє "Радіо Свобода".

Він зазначив, що спостерігачі не помітили чітких доказів втручання, таких як перешкоджання виборчому процесу чи кібербезпеці.

"Але сьогодні втручатися дуже легко через пропаганду, дуже легко через соціальні мережі. Ми не можемо сказати, що український простір вільний від російського втручання, звичайно, таке могло бути. Як це вплинуло на процес? Я не можу цього сказати зараз. Як міжнародні спостерігачі у день виборів ми не ми не бачили таких доказів", - сказав Церетелі.

Раніше спецкоординатор місії спостерігачів ОБСЄ Джордж Церетелі заявив, що в ході голосування у другому турі виборів президента України зазначалося продовження використання адміністративного ресурсу.

РБК-Україна писало, що в ОБСЄ заявили, що вибори президента України відповідали світовим стандартам. Вибори назвали конкурентними і такими, що проводилися з повагою основних свобод.