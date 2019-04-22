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В ОБСЕ заявили о злоупотреблении админресурсом во втором туре выборов

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 16:28
В ОБСЕ заявили о злоупотреблении админресурсом во втором туре выборов
Фото: Джордж Церетели (verelq.am)

В ОБСЕ заявили, что частные телеканалы несбалансированно освещали информацию о деятельности кандидатов

Спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели заявил, что в ходе голосования во втором туре выборов президента Украины отмечалось продолжение использования административного ресурса. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

По его словам, "во время второго тура наши коллеги из БДИПЧ отметили, что продолжилось злоупотребление административными ресурсами, как на национальном, так и местном уровне". В частности, частные телеканалы несбалансированно освещали информацию о деятельности кандидатов. Представитель ОБСЕ отметил, что во время кампании было много негатива.

Кроме того, недостатком он назвал невозможность проведения выборов в оккупированном Крыму и в неподконтрольной Украине части Донбасса.

Также он подчеркнул, что формат дебатов кандидатов в президенты дал возможность только ограниченно ознакомиться с программами кандидатов.

В то же время Церетели заявил, что выборы в Украине прошли конкурентно, голосование провели хорошо, при этом отметив, что правовая система в Украине несовершенна.

"Президентские выборы в Украине 2019 были конкурентными и проводились с уважением к правам и свободам", - отметил Церетели.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что выборы президента Украины соответствовали мировым стандартам.

Отметим, по результатам подсчета 99% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,21%. Действующий президент Петр Порошенко получает голоса 24,46% украинских избирателей. 

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