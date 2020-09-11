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В ОБСЕ зафиксировали очередные нарушения со стороны боевиков на Донбассе

Донбасс, Пятница 11 сентября 2020 12:57
В ОБСЕ зафиксировали очередные нарушения со стороны боевиков на Донбассе
Фото: наблюдатели ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Игорь Литвиненко

Во время выполнения наблюдательного полета беспилотник ОБСЕ выявил ряд нарушений на неподконтрольной территории Донбасса. В частности, вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области боевики размещают противотанковые мины и взрывные заряды.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, 7 сентября возле Веселой Горы обнаружили три ямы между полосами движения автодороги, которые напоминают ранее зафиксированные ямы неподалеку от населенного пункта Крутая Балка (Донецкая область), внутри которых были самодельные взрывные заряды.

Также поперек автодороги вблизи Веселой Горы обнаружили 8 противотанковых мин.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать минские договоренности и дополнительные договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ от 22 июля 2020 года, о прекращении огня", - сообщили в штабе.

Напомним, вчера должна была состояться инспекция позиций под Шумами, однако процесс был сорван из-за дополнительных условий со стороны боевиков.

Также РБК-Украина писало, что 10 сентября боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Шумов, где ранее должна был проходить инспекция с участием представителей ОБСЕ.

Детально о причинах срыва инспекций и том, какие цели преследует такими действиями российская сторона читайте в материале РБК-Украина "Шумная" история. С чем Украина и Россия выходят на берлинские переговоры по Донбассу".

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